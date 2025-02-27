До уборки ещё далеко, а у фермеров Молдовы уже потери: Полное отсутствие осадков превращает поля в зону риска

Февраль в Молдове выдался с сюрпризами — скачки температур и полное отсутствие осадков превращают поля в зону риска. Озимые культуры страдают: вместо привычного снежного одеяла — обнажённая земля, которая промерзает до −18°C.
Фермеры уже фиксируют потери рапса и пшеницы, а влаги в почве катастрофически не хватает.
Аномальная зима не только ослабляет растения, но и создаёт рай для вредителей. Без морозов насекомые и микроорганизмы чувствуют себя как на курорте, а это — минус к урожайности, уточняет t.me/primulinmd.