Прокуратура Владивостока разбирается с очередным аварийным отключением отопления и ГВС

Напоминаем, что в конце прошлого года тепловики Владивостока проводили масштабные восстановительные работы на участках теплосетей в районе улиц Жигура и Фадеева, по каким-то причинам не выполнив их до начала отопительного сезона. Прокуратура обещала разобраться в этих казусах и привлечь к ответственности виноватых. А в микрорайоне бухты Тихой в декабре отключали отопление из-за внезапных работ по очистке фильтров теплосетей, хотя в те дни температура воздуха в городе была ниже климатической нормы. Без отопления оставались не только многоквартирные дома, но и объекты социальной инфраструктуры. В сроки, анонсированные коммунальщиками, подачу отопления возобновить не удалось ни разу.