Прокуратура Владивостока разбирается с очередным аварийным отключением отопления и ГВС

Вечером 26 февраля на сети случился порыв, из-за чего более 2 тысяч жителей остались без коммунальных услуг. К этому часу аварийно-восстановительные работы завершены, теплоноситель подан, но прокуратура продолжает проверку исполнения требований законодательства при предоставлении коммунальных услуг населению, по её результатам будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
Напоминаем, что в конце прошлого года тепловики Владивостока проводили масштабные восстановительные работы на участках теплосетей в районе улиц Жигура и Фадеева, по каким-то причинам не выполнив их до начала отопительного сезона. Прокуратура обещала разобраться в этих казусах и привлечь к ответственности виноватых. А в микрорайоне бухты Тихой в декабре отключали отопление из-за внезапных работ по очистке фильтров теплосетей, хотя в те дни температура воздуха в городе была ниже климатической нормы. Без отопления оставались не только многоквартирные дома, но и объекты социальной инфраструктуры. В сроки, анонсированные коммунальщиками, подачу отопления возобновить не удалось ни разу.
Отметим, что масштабная реконструкция теплосетей, которая проводилась во Владивостоке два сезона подряд и будет продолжаться в этом году, до улиц Нейбута и Ватутина ещё не добралась. На 2025 год администрация Владивостока анонсировала замену сетей теплоснабжения в районе Третьей Рабочей (Народный проспект, проспект Красного Знамени, улицы Тобольская и Шилкинская) и бухты Тихой (улицы Борисенко и Сахалинская). Но список адресов ещё будет расширяться.