В США заявили об «угасании» программы сверхтяжелой ракеты

Эксперт признал, что был сторонником SLS тогда, когда у нее не было альтернатив. В то время [мне] не казалось, что коммерческий рынок тяжелых ракет космического назначения будет осуществим в течение двух десятилетий. Сегодня ситуация иная, с вариантами тяжелых носителей от [компаний] SpaceX, Blue Origin и United Launch Alliance", — заметил специалист.