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Школу на 1550 мест построят в микрорайоне Березовый поселка Маркова к 2027 году

Стоимость проекта была увеличена более чем на 1,7 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Школа на 1550 мест появится в микрорайоне Березовый поселка Маркова. Корректировка проектно-сметной документации была согласована специалистами Главгосэкспертизы. Строительство уже начато. Сдать объект планируют в 2027 году. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского района.

Стоимость проекта была увеличена более чем на 1,7 млрд рублей. С 2020 года прошлая проектно-сметная документация устарела из-за ощутимого подорожания стройматериалов. Также изменения связаны со сложностью площадки. Подрядчик вывез с территории строительный мусор, непригодный грунт и подготовил котлован. Отсыпка строительной подушки под возведение здания продолжится по окончании зимнего сезона.

Будущая школа будет трехэтажной и станет самым большим общеобразовательным учреждением в Иркутском районе — ее площадь составит более 26 тысяч кв. м.

Напомним, хоккейный матч с участием звезд советского спорта должен был пройти 1 марта 2025 во дворце спорта «Ермак» в Ангарске. Однако недавно стало известно, что мероприятие придется перенести из-за того, что главные гости состязания заболели.