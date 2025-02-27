Школу на 1550 мест построят в микрорайоне Березовый поселка Маркова к 2027 году

Стоимость проекта была увеличена более чем на 1,7 млрд рублей. С 2020 года прошлая проектно-сметная документация устарела из-за ощутимого подорожания стройматериалов. Также изменения связаны со сложностью площадки. Подрядчик вывез с территории строительный мусор, непригодный грунт и подготовил котлован. Отсыпка строительной подушки под возведение здания продолжится по окончании зимнего сезона.