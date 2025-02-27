Аудиогид в троллейбусах: в Омске подвели итоги грантового конкурса

В этом году в Омске проведут фестиваль адаптивной физкультуры, пассажиры троллейбусного маршрута № 4 смогут воспользоваться аудиогидом и узнать много нового о каждой остановке, а в Нефтяниках озеленят сквер. Эти проекты вошли в число 12 социальных инициатив местных жителей, которые стали обладателями грантового конкурса, проходящего при поддержке Омского НПЗ. Значимость инициатив оценивала группа экспертов по социальному проектированию и креативных индустрий, НКО и представители региональных органов власти, опираясь на главный критерий — пользу проекта для общества и конкретной территории.
Наибольшее количество грантов в этом году пришлось на культурные проекты. Например, бывший зимний сад ОЦК «Сибиряк» преобразуют в новое уютное арт-пространство для проведения творческих мастер-классов. Кроме того, будет создан аграрный научно-популярный туристический маршрут, включающий 8 интересных локаций.
«Грантовый конкурс помогает неравнодушным жителям реализовать свои идеи и улучшить жизнь родных регионов. Мы стремимся поддержать таких людей не только финансами, но и экспертизой. Для компании важно, чтобы социальные инициативы приносили долгосрочную пользу и вдохновляли жителей наших регионов на новые проекты», — рассказал Александр Дыбаль, начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию компании «Газпром нефть».
Компания не только предоставляет финансовую и экспертную поддержку проектам в рамках программы социальных инвестиций «Родные города», но и обучает социальному проектированию участников грантового конкурса.
За время действия грантового конкурса путевку в жизнь получили более сотни проектов. Среди них: создание современной площадки для занятий кинологическим спортом (аджилити), открытие студенческого бюро экскурсий по описанным в литературе местам Омска, организация выставки с редкими артефактами об известных горожанах «Неархивные истории».
Министр внутренней политики Омской области Анастасия Терпугова отметила, что в Омске уже более ста грантополучателей, благодаря которым проводились фестивали, открывались арт-пространства, организовывались спортивные соревнования и различные адаптивные мероприятия.
«С каждым годом растет количество участников, предлагающих интересные и полезные идеи, — прокомментировал директор Омского НПЗ Олег Белявский. — Наше предприятие выступает как полноценный партнер, обеспечивая экспертную, волонтерскую и медийную поддержку грантополучателям».