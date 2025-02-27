Аудиогид в троллейбусах: в Омске подвели итоги грантового конкурса

В этом году в Омске проведут фестиваль адаптивной физкультуры, пассажиры троллейбусного маршрута № 4 смогут воспользоваться аудиогидом и узнать много нового о каждой остановке, а в Нефтяниках озеленят сквер. Эти проекты вошли в число 12 социальных инициатив местных жителей, которые стали обладателями грантового конкурса, проходящего при поддержке Омского НПЗ. Значимость инициатив оценивала группа экспертов по социальному проектированию и креативных индустрий, НКО и представители региональных органов власти, опираясь на главный критерий — пользу проекта для общества и конкретной территории.