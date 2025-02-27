Цены на хлеб в Крыму в ближайшее время повышать не будут

В связи с распространением в интернете информации о том, что на полуострове возможно повышение цен на хлеб в диапазоне от 4% до 12% из-за увеличения стоимости зерна, ситуацию о возможном подорожании хлеба в регионе прокомментировали местные производители хлеба и глава минсельхоза республики.