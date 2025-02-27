Цены на хлеб в Крыму в ближайшее время повышать не будут, сообщили корреспонденту «Крымской газеты» в АО «Крымхлеб».
В связи с распространением в интернете информации о том, что на полуострове возможно повышение цен на хлеб в диапазоне от 4% до 12% из-за увеличения стоимости зерна, ситуацию о возможном подорожании хлеба в регионе прокомментировали местные производители хлеба и глава минсельхоза республики.
«Повышения цен на хлеб в ближайшее время не планируется», — сообщили в АО «Крымхлеб».
Представители ООО «Богдановский хлеб» и министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк также опровергли информацию о повышении цен.
«С начала 2025 года количество мукопродукции, необходимой для хлебопекарной продукции Крыма, вполне достаточно. Роста цен на социальные сорта хлеба ни в коем случае не будет», — заявил Кратюк.
В прошлом году в Крыму было произведено почти 70 тысяч тонн хлебобулочных изделий. По сравнению с 2023 годом этот показатель вырос на 12,7%.