Логистический центр за 600 млн рублей планируют запустить в Ростовской области

Компания также планирует запустить новое производство нетканого материала для влажных салфеток. На площади в 3,5 га собираются создать предприятие мощностью около 1 тысячи тонн продукции в месяц. Инвестиции в этот проект оцениваются в 1,2 млрд рублей.