Логистический центр за 600 млн рублей планируют запустить в Ростовской области

В Ростовской области к лету 2025 года планируют запустить логистический центр мощностью 10 тысяч паллет. Объем инвестиций в проект составит 600 млн рублей, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на генерального директора компании «Авангард» Олега Рябошапку.
— Открытие планируем к июню-июлю 2025 года. Когда все стеллажи будут установлены, выйдем на объем в районе 10 тысяч паллет, — прокомментировал Олег Рябошапка.
Компания также планирует запустить новое производство нетканого материала для влажных салфеток. На площади в 3,5 га собираются создать предприятие мощностью около 1 тысячи тонн продукции в месяц. Инвестиции в этот проект оцениваются в 1,2 млрд рублей.
Успешным примером развития стал «Шахтинский полиэфирный завод», построенный на территории компании за три года. На предприятии было установлено современное оборудование из России, Китая и Европы. Объем превысил 5 млрд рублей.