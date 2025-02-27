В Омске выставили на продажу бывшее общежитие вуза

В Омске продают здание бывшего общежития ОмГАУ, которое находится на улице Орджоникидзе, 47. Сейчас общежитие и земельный участок находятся в федеральной собственности. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется до 31 марта.
Площадь здания составляет 1921,7 квадратных метра, площадь участка — 3000 квадратных метров.
Начальная цена объекта — 43,7 миллионов рублей. Желающие принять участие в торгах должны внести задаток в размере 10% от стоимости недвижимости. Аукцион пройдет 4 апреля.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске выставили на продажу торговый комплекс «Триумф вкуса».