В Хабаровском крае начали проверку после стриптиза Бабы Яги на концерте

В соцсетях разошлось видео, снятое в доме престарелых. На нем перед присутствующими выступает аниматор в ростовой кукле Бабы Яги, исполняя танец и раздеваясь. В Telegram-каналах отмечалось, что это был концерт в честь 23 февраля.