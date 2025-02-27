В Хабаровском крае начали проверку после стриптиза Бабы Яги на концерте

ВЛАДИВОСТОК, 27 фев — РИА Новости. Минсоцзащиты Хабаровского края проведет проверку в отношении руководителя дома престарелых Комсомольска-на-Амуре, где на концерте в честь 23 февраля аниматор в костюме Бабы Яги исполнил «стриптиз», сообщил РИА Новости представитель министерства.
В соцсетях разошлось видео, снятое в доме престарелых. На нем перед присутствующими выступает аниматор в ростовой кукле Бабы Яги, исполняя танец и раздеваясь. В Telegram-каналах отмечалось, что это был концерт в честь 23 февраля.
«На плановой основе для граждан, проживающих в учреждениях, подведомственных министерству социальной защиты края, проводятся мероприятия, приуроченные к памятным и праздничным датам. Сценарный план мероприятий утверждается руководителем учреждения. В настоящее время министерством социальной защиты края принято решение о проведении служебной проверки в отношении руководителя учреждения, в рамках которой будет дана индивидуальная оценка действий», — сказал собеседник.
В комментариях к видео в Telegram-каналах сообщалось, что аниматор выступал для сотрудников учреждения, а не для постояльцев. В министерстве пока не прокомментировали этот вопрос.