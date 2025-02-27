Предпринимателей в Хабаровске оштрафуют за неубранный снег

В городе продолжаются рейды по соблюдению правил благоустройства. Сотрудники управления торговли и представители районных комитетов проверяют, как предприниматели убирают снег у магазинов, гипермаркетов и кафе. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Тем, кто не принимает меры по уборке, выносят предупреждения или предостережения. В случаях игнорирования требований составляются протоколы об административном правонарушении за несоблюдение правил благоустройства», — рассказал заместитель председателя комитета по управлению Железнодорожным районом Виктор Зубарев.
В городском управлении торговли отмечают, что большинство предпринимателей в Хабаровске ответственно подходят к уборке прилегающих территорий. С начала циклона проводится мониторинг соблюдения правил благоустройства и своевременной очистки снега у торговых объектов.
Всего прошло 26 рейдов, в ходе которых выявлены отдельные нарушения. Большая часть недочетов была оперативно устранена, однако 43 предпринимателя не убрали территорию вовремя. Их данные переданы в комитеты по управлению районами, которые осуществляют административно-технический контроль и принимают меры в соответствии с законодательством.
«Бизнесменам важно помнить, что их работа направлена на удобство клиентов. Поэтому прилегающая территория должна содержаться в порядке — своевременно очищаться от снега и наледи. Это необходимо и для безопасности посетителей торговых центров и заведений общепита. Снег предприниматели обязаны вывозить на подготовленные снегоотвалы, чтобы он не лежал у парковок и тротуаров», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.