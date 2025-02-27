Предпринимателей в Хабаровске оштрафуют за неубранный снег

«Бизнесменам важно помнить, что их работа направлена на удобство клиентов. Поэтому прилегающая территория должна содержаться в порядке — своевременно очищаться от снега и наледи. Это необходимо и для безопасности посетителей торговых центров и заведений общепита. Снег предприниматели обязаны вывозить на подготовленные снегоотвалы, чтобы он не лежал у парковок и тротуаров», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.