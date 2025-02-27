Мэр Минска сказал, какая возможность нужна каждому выпускнику девятого класса

Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев сказал, какая возможность должна быть у каждого выпускника девятого класса, передает БелТА.
Так, мэр Минска подчеркнул, что главной задачей должна быть возможность получить специальность для каждого выпускника девятого класса.
Об этом зашла речь в рамках крайней важности для экономики вопроса подготовки специалистов. Кухарев сказал о необходимости более эффективной работы в данном направлении.
— Увеличивается количество востребованных специальностей, происходит сдвиг в экономике, появляются новые специальности. Это жизненная необходимость, и мы должны очень внимательно подойти к этому вопросу, — прокомментировал он.
Кухарев указал и на увеличении набора заметив, что следует, чтобы каждый девятиклассник-выпускник мог получить специальность. И отметил, что по медработникам и педагогам набор в колледжи увеличен в два раза.
— Но есть и другие специальности, где нужно работать системно, проводить постоянный анализ, — констатировал мэр Минска.
Еще мы писали, что выпускные экзамены девятиклассников пройдут в Беларуси со 2 по 13 июня.
Также Минобразования изменило правила ведения школьных дневников в Беларуси.