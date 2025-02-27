«Обувь не выдержала и рассыпалась»: турист из Индии планирует 25 дней идти пешком по льду Байкала

К слову, пенсионер из Красноярского края Валерий Петрович намерен обойти озеро вокруг. Он стартовал 5 февраля из поселка Култук и добрался до пролива Малое Море почти через три недели. Последние 90 километров из общих 450-ти, по словам путешественника, были самыми трудными. Много сил отняли штормы, метели и торосы на пути к Ольхону. Из-за кровавой мозоли на ноге пришлось остановиться в поселке Сахюрта. Заодно сибиряк переждал сильный ветер — до 40 метров в секунду! Возобновить путь на север Байкала Валерий Петрович намерен в последний день февраля: