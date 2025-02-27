«Обувь не выдержала и рассыпалась»: турист из Индии планирует 25 дней идти пешком по льду Байкала

Житель Индии Мохит Кемани приехал из родной Калькутты в Сибирь, чтобы бросить себе вызов. Путешественник планирует пройти пешком по льду Байкала из Листвянки в Северобайкальск. Маршрут должен занять 25 дней.
— Мохит имеет опыт холодных ночевок в Гималаях. Он родился и живет в горном районе Индии, рядом с Тибетом и является профессиональным гидом, водит группы туристов в походы по горам, — рассказал Цыденжап Дашиев, государственный инспектор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», у которого иностранец остановился на ночевку на кордоне мыса Кадильный. — Утром 24 февраля я проводил его на лед и попрощался, предварительно взял номер телефона. Попросил держать в курсе его путешествия".
До поселка Большое Голоустное экстремал уже преодолел более 50 километров. С собой у него сани-волокуши. Пока подвела лишь обувь: ботинки не выдержали испытаний байкальскими торосами и едва ли не рассыпались. Благо, сибиряки помогли индусу найти автомобиль, чтобы съездить в Иркутск за парой новой обуви.
Пенсионер из Красноярского края Валерий Петрович намерен обойти озеро вокруг. Фото: ФГБУ Заповедное Прибайкалье.
К слову, пенсионер из Красноярского края Валерий Петрович намерен обойти озеро вокруг. Он стартовал 5 февраля из поселка Култук и добрался до пролива Малое Море почти через три недели. Последние 90 километров из общих 450-ти, по словам путешественника, были самыми трудными. Много сил отняли штормы, метели и торосы на пути к Ольхону. Из-за кровавой мозоли на ноге пришлось остановиться в поселке Сахюрта. Заодно сибиряк переждал сильный ветер — до 40 метров в секунду! Возобновить путь на север Байкала Валерий Петрович намерен в последний день февраля:
«Буду стартовать в пятницу, а пока два дня займусь здоровьем и снаряжением. Покорить Его Величество Байкал невозможно. Можно лишь с Его благословления только пройти», — поделился турист с подписчиками.