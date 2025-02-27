Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проработавший в Омске два года морской гастробар Scat продают новому владельцу

Готовый бизнес продают по причине перенаправления средств в другой проект.

Источник: Комсомольская правда

В Омске продают открывшийся в 2022 году морской гастробар Scat. Здание находится на улице Герцена, 12А. Соответствующее объявление появилось на популярной площадке.

Площадь здания составляет 287 квадратных метров. Штат сотрудников полностью укомплектован и обучен.

Основной зал вмещает в себя до 30 посетителей и оснащен панорамным видом. Также имеется малый отдельный зал, вмещающий в себя 12 человек.

Заведение также обставлено дорогой мебелью, изготовленной на заказ. Помимо этого, выполнен дизайнерский ремонт.

Хозяин бизнеса в причине продаже указывает перенаправление средств в другой проект.

Ранее "КП Омск сообщала, что в Омске выставили на продажу бывшее общежитие вуза.