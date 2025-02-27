Проработавший в Омске два года морской гастробар Scat продают новому владельцу

В Омске продают открывшийся в 2022 году морской гастробар Scat. Здание находится на улице Герцена, 12А. Соответствующее объявление появилось на популярной площадке.
Площадь здания составляет 287 квадратных метров. Штат сотрудников полностью укомплектован и обучен.
Основной зал вмещает в себя до 30 посетителей и оснащен панорамным видом. Также имеется малый отдельный зал, вмещающий в себя 12 человек.
Заведение также обставлено дорогой мебелью, изготовленной на заказ. Помимо этого, выполнен дизайнерский ремонт.
Хозяин бизнеса в причине продаже указывает перенаправление средств в другой проект.
Ранее "КП Омск сообщала, что в Омске выставили на продажу бывшее общежитие вуза.