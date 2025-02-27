Упрощен процесс анодирования тонких пленок для диагностики аллергии

Уточняется, что обычно для получения пленки анодного оксида алюминия ученые используют фольгу, но для этого тратится очень много времени. Фольгу очищают, полируют в растворе с помощью электричества и прокаливают при 600 градусах, после подготовки ее погружают в электролит вместе с другим электродом и подают напряжение. Разработка ученых ИТМО исключает сложные манипуляции с фольгой, для этого используется напыление тонкой пленки на подложку в вакуумной камере с последующим анодированием.