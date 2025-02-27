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Часть печени от дочери к матери пересадили врачи РКБ Татарстана

Родственную трансплантацию от дочери к матери провела команда Республиканской клинической больницы Татарстана. Об этом Татар-информу рассказали в пресс-службе клиники.

Источник: ИА Татар-информ

44-летняя жительница Ижевска отдала часть печени своей 66-летней маме. По словам специалистов, родственная трансплантация сложнее и длительнее для хирургов, чем трупная.

«Поосле того как врачи убеждаются, что и донор, и реципиент готовы к операции по состоянию здоровья, специалисты отделения компьютерной томографии делают расчеты и определяют, какую часть органа можно забрать безопасно для донора, но так, чтобы ее хватило реципиенту. После всех подсчетов хирурги проводят операцию», — объяснили в пресс-службе клиники.

Операция длилась около 8 часов и прошла успешно.

медицина