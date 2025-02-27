Часть печени от дочери к матери пересадили врачи РКБ Татарстана

«Поосле того как врачи убеждаются, что и донор, и реципиент готовы к операции по состоянию здоровья, специалисты отделения компьютерной томографии делают расчеты и определяют, какую часть органа можно забрать безопасно для донора, но так, чтобы ее хватило реципиенту. После всех подсчетов хирурги проводят операцию», — объяснили в пресс-службе клиники.