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Около 10 тонн рыбной продукции пытались вывезти из Беларуси в Россию без документов

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 10 т хребтов лосося пытались вывезти из Беларуси без документов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГТК.

Источник: ГТК

Рыбную продукцию перемещали в двух направлявшихся в Россию грузовиках Iveco, которые остановили могилевские таможенники совместно с сотрудниками ГАИ при проведении спецмероприятий.

«Ни документов, необходимых для транспортировки товара, ни ветеринарных сертификатов, подтверждающих безопасность продукции, у водителей транспортных средств не было», — пояснили в ГТК.

Начаты административные процессы в соответствии со ст.13.12 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

Общая стоимость незаконно перемещаемых хребтов лосося составила Br100 тыс.

таможня