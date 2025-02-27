Около 10 тонн рыбной продукции пытались вывезти из Беларуси в Россию без документов

Рыбную продукцию перемещали в двух направлявшихся в Россию грузовиках Iveco, которые остановили могилевские таможенники совместно с сотрудниками ГАИ при проведении спецмероприятий.
«Ни документов, необходимых для транспортировки товара, ни ветеринарных сертификатов, подтверждающих безопасность продукции, у водителей транспортных средств не было», — пояснили в ГТК.
Начаты административные процессы в соответствии со ст.13.12 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.
Общая стоимость незаконно перемещаемых хребтов лосося составила Br100 тыс.