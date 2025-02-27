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Дорожники Челябинской области готовятся к грядущим паводкам

Водопропускные трубы освобожадют от снега и льда.

Источник: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

На дорогах Челябинской области начались противопаводковые мероприятия. Одна из мер — очистка водопропускных труб от снега, сообщили в областном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Экскаватор пробирается к нужной точке по полю через сугробы на обочине и потом расчищает трубы от снега. Остатки убирают рабочие с лопатами.

Сегодня, 27 февраля, дорожники проводят работы на автодороге КХП — Челябинск — Троицк. Проводятся работы по открытию отверстий водопропускных труб и очистка отверстий от снега и льда.

ЖКХ