Дорожники Челябинской области готовятся к грядущим паводкам

На дорогах Челябинской области начались противопаводковые мероприятия. Одна из мер — очистка водопропускных труб от снега, сообщили в областном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.
Экскаватор пробирается к нужной точке по полю через сугробы на обочине и потом расчищает трубы от снега. Остатки убирают рабочие с лопатами.
Сегодня, 27 февраля, дорожники проводят работы на автодороге КХП — Челябинск — Троицк. Проводятся работы по открытию отверстий водопропускных труб и очистка отверстий от снега и льда.