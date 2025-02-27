Сирены зазвучат в Краснодарском крае 5 марта. Об этом сообщили в региональном министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
«Звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает “ВНИМАНИЕ ВСЕМ!”», — напомнили в ведомстве.
Во время работы сирен нужно включить любой из 10 общероссийских общедоступных телевизионных каналов первого мультиплекса. Специальное сообщение также прозвучит по приемникам проводного и эфирного вещания по программе «Радио России».
Электросирены запустят дважды. Громко в регионе будет в 10:40 и в 10:50. Перехват теле-радиотрансляции произойдет в 10:43.
Жителей края просят соблюдать спокойствие во время проверки сирен.