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Сирены зазвучат в Краснодарском крае 5 марта

Жителей Кубани предупредили о проверке систем оповещения.

Источник: Комсомольская правда

Сирены зазвучат в Краснодарском крае 5 марта. Об этом сообщили в региональном министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

«Звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает “ВНИМАНИЕ ВСЕМ!”», — напомнили в ведомстве.

Во время работы сирен нужно включить любой из 10 общероссийских общедоступных телевизионных каналов первого мультиплекса. Специальное сообщение также прозвучит по приемникам проводного и эфирного вещания по программе «Радио России».

Электросирены запустят дважды. Громко в регионе будет в 10:40 и в 10:50. Перехват теле-радиотрансляции произойдет в 10:43.

Жителей края просят соблюдать спокойствие во время проверки сирен.

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