Астанчане замерзают, жители Алматы и Шымкента ждут тепло до 10

О капризах погоды с 28 февраля по 2 марта 2025 года рассказали синоптики РГП «Казгидромет». По их данным, в столице Казахстана похолодает до 20 градусов. В то время как в Алматы и Шымкенте температура прогреется до 6 и 10 градусов, соответственно, сообщает Zakon.kz.