Астанчане замерзают, жители Алматы и Шымкента ждут тепло до 10

Астана
28 февраля: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 18−20, днем 6−8 мороза.1 марта: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер западный, с переходом на юго-восточный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 17−19, днем 6−8 мороза.2 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 18−20, днем 5−7 мороза.
Алматы
28 февраля: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 6−8 мороза, днем 0−2 тепла.1 марта: переменная облачность, ночью снег. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 1−3 тепла.2 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 4−6 тепла.
Шымкент
28 февраля: утром и днем в горах небольшие осадки (преимущественно снег). На юге, западе, в горных районах области туман. Порывы ветра достигнут 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−6, на севере, в горных районах области 9 мороза, днем 3−8 тепла, на севере области 0 градусов.1 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 6−8 тепла.2 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 8−10 тепла.