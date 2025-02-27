Борщевик предложили перерабатывать в спирт

По словам преподавателя Института химии и химической технологии ЯГТУ, доцента Александра Павлова, борщевик Сосновского обладает высокой сахаристостью, которая способствует эффективному сбраживанию растительного сырья в спирт. Были опробованы три технологии получения сока из листьев и стеблей, показано, что наибольшее количество сахара в соке содержится в стебле растения. «По одной из применяемых технологий проводилась пастеризация сока, полученного прямым отжимом измельченных частей стеблей борщевика. Затем полученный сок упаривали до концентрации сахара 30% по массе, осветляли известковым молоком. Полученный рафинад подвергался сбраживанию сухими спиртовыми дрожжами и энзимами», — пояснил Павлов.