Борщевик предложили перерабатывать в спирт

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) разработали и испытали новый метод борьбы с борщевиком, который предполагает его переработку в спирт. Этот спирт может быть использован в качестве компонента топлива для двигателей внутреннего сгорания, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«В Ярославском государственном техническом университете специалисты Института химии и химической технологии разработали технологию по переработке побегов и семян борщевика Сосновского в спирт и эфирные масла», — говорится в сообщении.
По словам преподавателя Института химии и химической технологии ЯГТУ, доцента Александра Павлова, борщевик Сосновского обладает высокой сахаристостью, которая способствует эффективному сбраживанию растительного сырья в спирт. Были опробованы три технологии получения сока из листьев и стеблей, показано, что наибольшее количество сахара в соке содержится в стебле растения. «По одной из применяемых технологий проводилась пастеризация сока, полученного прямым отжимом измельченных частей стеблей борщевика. Затем полученный сок упаривали до концентрации сахара 30% по массе, осветляли известковым молоком. Полученный рафинад подвергался сбраживанию сухими спиртовыми дрожжами и энзимами», — пояснил Павлов.
Проводя опыты последовательно по каждой технологии, ученые добились полного сбраживания сока растения в спирт, применив обработку ультрафиолетовым излучением и ультразвуком для нейтрализации пенициллиновых грибков. «Получаемый из борщевика Сосновского спирт может быть использован в качестве компонента топлива для двигателей внутреннего сгорания, как компонент стеклоочистителей автомобилей и иных производственных нужд», — добавил эксперт.
При пастеризации сока образуется жмых, из которых были изготовлены древесно-жмыховые пеллеты, пригодные для использования в качестве топлива и корма водоплавающих птиц. Также учеными вуза были получены эфирные масла из семян борщевика Сосновского различной степени зрелости. «Использование эфирных масел борщевика Сосновского в качестве добавки позволяет получать морозостойкие полимерные композиты, для элементов транспортной инфраструктуры в условиях Крайнего Севера. Это играет особо важную роль с точки зрения функционирования железнодорожного подвижного состава при температуре до минус 60 градусов Цельсия», — сообщил Павлов.