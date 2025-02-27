В Евпатории целый день будут стрелять

По данным местных властей, тренировки военных будут проходить ориентировочно до 17:00.
«Могут быть слышны громкие звуки. Просим сохранять спокойствие», — предупредили жителей местные власти.
Учебные стрельбы военных также в четверг проходят в Феодосии, предупреждал глава администрации грода Игорь Ткаченко. В Симферополе в четверг проходят антитеррористические учения, информировала ранее пресс-служба городской администрации.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.