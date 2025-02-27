В Ростове планируют приобрести около 320 тяжелых чугунных люков

В водоканале Ростове-на-Дону заявили о планах по закупке почти 320 тяжелых чугунных люков типа «Т». Информация об этом была опубликована на сайте госзакупок.
Запрос на выполнение поставки проводится среди субъектов малого и среднего бизнеса. Подведение итогов запланировано на 13 марта 2025 года.
Люки должны поставить на 2-ю Луговую, 8/1. Максимальная цена — 3,8 млн рублей с учетом НДС. Цена за единицу товара — 11,9 тысячи рублей. Цифра в 320 люков получается при делении суммы контракта на среднюю цену одного поставляемого предмета.
Напомним, что тяжелые чугунные люки наиболее востребованы в дорожном и промышленном строительстве, они необходимы для поддержания инфраструктуры города.
Напомним, ранее на Ростовском море установили таблички с правилами безопасности у водоема.