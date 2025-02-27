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Берег в Ласпи под Севастополем полностью очистили от мазута

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости Крым. Берег в поселке Ласпи под Севастополем полностью очистили от мазутного загрязнения, сообщил в четверг губернатор Михаил Развожаев.

«Акваторию бухты обследовали, там сейчас идеально чистая бирюзовая вода. Никаких следов мазута не обнаружено», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, уборку завершили за три дня. Всего с пляжа вывезли почти 70 тонн загрязненного мазутом грунта. Помогла морозная погода: мазут застыл, не растекся и не впитался. Пляж подсыпали мелкой морской галькой.

Вместе с сотрудниками Спасательной службы очисткой береговой линии занимались специалисты Дирекции особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства, дополнительную технику выделила Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Всего с берегов Крыма, Севастополя и Краснодарского края собрано свыше 186 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. К мониторингу берега и акватории привлечены авиация, беспилотники, морские суда, катера.

15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.

экология