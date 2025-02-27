В калининградских автобусах не срабатывают новые валидаторы, оплата по старинке — через кондуктора

Калининградец Михаил в среду, 26 февраля, несколько раз прикладывал банковскую карту к терминалу в автобусе № 37, но никакого результата не получил. После третьего контакта карты с валидатором мужчина испугался, что средства снимут несколько раз. В итоге пришлось обращаться за помощью к кондуктору.