В калининградских автобусах не срабатывают новые валидаторы, оплата по старинке — через кондуктора

В калининградском транспорте очередные неурядицы с валидаторами. Новая техника стала давать сбой, люди не могут оплачивать проезд, рассказали «Клопс» пассажиры нескольких автобусов «Калининград-ГорТранса».
Калининградец Михаил в среду, 26 февраля, несколько раз прикладывал банковскую карту к терминалу в автобусе № 37, но никакого результата не получил. После третьего контакта карты с валидатором мужчина испугался, что средства снимут несколько раз. В итоге пришлось обращаться за помощью к кондуктору.
Аналогичная история случилась на том же маршруте, но уже 27 февраля. Калининградка София после нескольких попыток оплатить проезд самостоятельно тоже обратилась за помощью к кондуктору.
«Получается, что снова, как по старинке, надо всё через кондуктора. Никак не могут наладить работу», — жалуется девушка.
Постепенно новые валидаторы (чёрного цвета) устанавливают и на автобусах частных перевозчиков. Но и там устройства работают через раз. Например, на маршруте № 12 техника не активирована.
Другой момент, который волнует калининградцев: деньги с карт уходят организации из Красноярска. Местные переживают: не получится ли так, что в один момент вся система остановится.
Новые терминалы, несмотря на заверения центра организации перевозок, по-прежнему принимают только банковские карты. В случае контроля её прикладывают к специальному терминалу проверяющего, который видит, купил пассажир билет или нет. Пассажиры с транспортным пластиком оплачивают проезд у кондуктора и получают обычные чеки.
В Центре организации движения и пассажирских перевозок обещают, что в будущем от новых валидаторов будет много пользы как пассажирам, так и перевозчикам.