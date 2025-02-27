Блогеры Иркутской области регистрируют аккаунты в соцсетях в реестре РКН

Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала о блогере из Улан-Удэ Ксении Павловой. Женщина считала себя настоящей грозой мошенников, так как не раз спасала от них родных. Но 25 февраля она едва не предоставила жуликам доступ к своим счетам. Ксения поверила мошеннице, притворившейся заботливой мамой и бабушкой, которая хотела купить для сына гараж.