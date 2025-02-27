Блогеры Иркутской области регистрируют аккаунты в соцсетях в реестре РКН

Блогеры Иркутской области следуют новым требованиям и регистрируют свои блоги и аккаунты в соцсетях в реестре Роскомнадзора. Речь идет о каналах с аудиторией более 10 тысяч подписчиков. В противном случае нарушителей ждут блокировки и штрафы, пишет ИА IrkutskMedia.
Нововведения действуют с начала 2025 года. На незарегистрированных ресурсах запрещено размещать рекламу, распространять информацию и собирать пожертвования.
Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала о блогере из Улан-Удэ Ксении Павловой. Женщина считала себя настоящей грозой мошенников, так как не раз спасала от них родных. Но 25 февраля она едва не предоставила жуликам доступ к своим счетам. Ксения поверила мошеннице, притворившейся заботливой мамой и бабушкой, которая хотела купить для сына гараж.