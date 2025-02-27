Зоопарк в Уфе начнут строить через два года

Сегодня, 27 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в 48-м заседании Горсовета Уфы пятого созыва. На мероприятии подвели итоги работы управленческой команды столицы республики в прошлом году и обозначили задачи на ближайшее время.
В 2024-м в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в столице Башкирии благоустроили территорию парка имени Лесоводов. По словам Хабирова, в 2027 году начнется строительство на его территории зоопарка.
Как стало известно ранее, зоопарк разместится на месте существующих вольеров с животными. Предполагается, что площадь зоопарка будет более 11 гектар.
Согласно задумке, в вольерах зоопарка будут жить обезьяны, лемуры, попугаи, норки и дикобразы. В проекте предусматривается всего 13 вольеров и 15 тематических групп, также предусмотрено кафе. Все они будут разделены на три зоны, а посетители зоопарка даже смогут потрогать некоторых животных.
В настоящее время по проекту зоопарка продолжаются проектно-изыскательные работы, он готовится к прохождению госэкспертизы, которая должна завершиться к 2026 году.
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