Зоопарк в Уфе начнут строить через два года

Согласно задумке, в вольерах зоопарка будут жить обезьяны, лемуры, попугаи, норки и дикобразы. В проекте предусматривается всего 13 вольеров и 15 тематических групп, также предусмотрено кафе. Все они будут разделены на три зоны, а посетители зоопарка даже смогут потрогать некоторых животных.