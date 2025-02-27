В Воронеже 1 марта пройдут гонки «Лыжни России»

Сначала пройдут семейные старты. К участию в них допускают семьи, состоящие из мамы, папы и ребенка 9 лет и младше. Всю дистанцию ребенку будет необходимо пройти самостоятельно, без посторонней помощи. Семьей нужно будет финишировать одновременно.