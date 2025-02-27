В Воронеже 1 марта пройдут гонки «Лыжни России»

В субботу, 1 марта, в воронежском спорткомплексе «Олимпик» (Московский проспект, 150) пройдут гонки «Лыжни России». В этом году они состоятся позднее, чем обычно, из-за того, что прочный снежный покров установился совсем недавно.
Гонки начнутся в 11:00. Соревноваться участники «Лыжни России» будут на трех дистанциях.
Сначала пройдут семейные старты. К участию в них допускают семьи, состоящие из мамы, папы и ребенка 9 лет и младше. Всю дистанцию ребенку будет необходимо пройти самостоятельно, без посторонней помощи. Семьей нужно будет финишировать одновременно.
Потом стартуют юноши и девушки 2007 года рождения и младше. Завершат «Лыжню России» гонки на 10 километров. В них будут участвовать мужчины и женщины 2006 года рождения и старше.
К участию в соревнованиях «Лыжня России» допускаются жители Воронежской области и других регионов нашей страны. Выйти на старт можно только при наличии допуска врача.