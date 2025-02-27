В Кузбассе трое мужчин похитили и избили 13-летнего подростка

В Кузбассе завершено расследование дела в отношении двух жителей Юрги, которые похитили подростка. На допросах они признали вину, заявив, что мотивом стал внешний вид ребенка. Как уточняют СМИ, мужчинам не понравились длинные волосы мальчика. Перед судом в ближайшее время предстанут только два фигуранта из трех, дело в отношении третьего соучастника выделили в отдельное производство, так как он ушел на СВО. Подробности — в материале «Газеты.Ru».