В Таганроге использование РЭБ «глушит» геолокацию трамваев

— Многие пассажиры уже успели заметить неточности в геолокации. Мы знаем, что отсутствие трамваев на картах приносит неудобства, но, к сожалению, у нас нет возможности повлиять на ситуацию на данный момент, — говорится в публикации «Таганрогского трамвая».