В Таганроге использование РЭБ «глушит» геолокацию трамваев

Жители и гости Таганрога начали замечать неточности в геолокации электротранспорта, это оказалось связано с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает проект «Таганрогский трамвай».
Оказалось, что некорректное отображение трамваев объясняется воздействием электромагнитного излучения и радиосигналов на электронику. Помехи затрагивают не только информационные табло, но и онлайн-карты.
— Многие пассажиры уже успели заметить неточности в геолокации. Мы знаем, что отсутствие трамваев на картах приносит неудобства, но, к сожалению, у нас нет возможности повлиять на ситуацию на данный момент, — говорится в публикации «Таганрогского трамвая».
Пассажиров просят заранее планировать свои поездки и следить за изменениями расписания транспорта на сайте «Таганрогского трамвая» или на портале городской администрации.
Напомним, ранее власти Таганрога заключили соглашение о развитии общественного транспорта. В частности, планируют улучшить работу троллейбусной сети.