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В Таганроге использование РЭБ «глушит» геолокацию трамваев

Причины неточной геолокации трамваев объяснили в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

Жители и гости Таганрога начали замечать неточности в геолокации электротранспорта, это оказалось связано с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает проект «Таганрогский трамвай».

Оказалось, что некорректное отображение трамваев объясняется воздействием электромагнитного излучения и радиосигналов на электронику. Помехи затрагивают не только информационные табло, но и онлайн-карты.

— Многие пассажиры уже успели заметить неточности в геолокации. Мы знаем, что отсутствие трамваев на картах приносит неудобства, но, к сожалению, у нас нет возможности повлиять на ситуацию на данный момент, — говорится в публикации «Таганрогского трамвая».

Пассажиров просят заранее планировать свои поездки и следить за изменениями расписания транспорта на сайте «Таганрогского трамвая» или на портале городской администрации.

Напомним, ранее власти Таганрога заключили соглашение о развитии общественного транспорта. В частности, планируют улучшить работу троллейбусной сети.