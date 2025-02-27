Под Ростовом забили тревогу из-за стаи лебедей, оставшихся на замерзшем водоеме

В хуторе Егорлыкского района Ростовской области забили тревогу из-за стаи лебедей. Птицы расположились на обледеневшей местной реке, чем привлекли внимание очевидцев.
Кадры с пернатыми появились в соцсетях. На записи видно, что несколько лебедей погибли. При этом их сородичи покидать водоем не стали. Люди забеспокоились, что птицы примерзли ко льду и могут умереть от холода или голода.
На публикации отреагировали местные жители. Люди отправились к лебедям и выяснили, что опасность им не угрожает. Один из очевидцев снял видео, на котором птицы свободно перемещаются по замерзшему водоему, но никуда не спешат.
— Как можете видеть, нахожусь на месте. Посмотрите: они чувствуют себя относительно неплохо. Некоторые скончались из-за диких зверей: волков, шакалов. Так что, не переживайте. С лебедями все в порядке, подкормку мы им организуем, — заверил автор видео.