Узбекистанская велоспортсменка установила мировой рекорд на ЧА в Малайзии

Самира Исмоилова, стала открытием этого турнира, удостоившись 2 золотых и 2 бронзовых медалей. Помимо этого, Исмоилова в индивидуальной гонке преследования установила континентальный и мировой рекорд среди молодежи, одолев дистанцию 3000 метров за 3:46.800 минут.
Чемпионат Азии по велотреку среди молодежи и взрослых, проходивший с 21 по 27 февраля в малайзийском городе Нилай, собрал более 300 сильнейших гонщиков из 16 стран.
По его итогам на счету представителей сборной Узбекистана 8 медалей: 3 золотых и 5 бронзовых.
Победители и призеры
Золото.
Взрослые: Дмитрий Бочаров, скретч;
Молодежь: Самира Исмоилова, омниум;
Молодежь: Самира Исмоилова, индивидуальная гонка преследования.
Бронза.
Молодежь: Самира Исмоилова, групповая гонка по очкам;
Молодежь: Самира Исмоилова и Надежда Бартенева, тандем мэдисон;
Взрослые: Асал Ризаева и Нафосат Козиева, тандем мэдисон;
Взрослые: Нафосат Козиева, омниум;
Взрослые: Нафосат Козиева, групповая гонка по очкам.