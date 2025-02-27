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Узбекистанская велоспортсменка установила мировой рекорд на ЧА в Малайзии

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Узбекистанская велоспортсменка Самира Исмоилова установила мировой рекорд на чемпионате Азии в Малайзии, сообщает НОК.

Источник: НОК

Самира Исмоилова, стала открытием этого турнира, удостоившись 2 золотых и 2 бронзовых медалей. Помимо этого, Исмоилова в индивидуальной гонке преследования установила континентальный и мировой рекорд среди молодежи, одолев дистанцию 3000 метров за 3:46.800 минут.

говорится в сообщении

Чемпионат Азии по велотреку среди молодежи и взрослых, проходивший с 21 по 27 февраля в малайзийском городе Нилай, собрал более 300 сильнейших гонщиков из 16 стран.

По его итогам на счету представителей сборной Узбекистана 8 медалей: 3 золотых и 5 бронзовых.

Победители и призеры

Золото.

Взрослые: Дмитрий Бочаров, скретч;

Молодежь: Самира Исмоилова, омниум;

Молодежь: Самира Исмоилова, индивидуальная гонка преследования.

Бронза.

Молодежь: Самира Исмоилова, групповая гонка по очкам;

Молодежь: Самира Исмоилова и Надежда Бартенева, тандем мэдисон;

Взрослые: Асал Ризаева и Нафосат Козиева, тандем мэдисон;

Взрослые: Нафосат Козиева, омниум;

Взрослые: Нафосат Козиева, групповая гонка по очкам.