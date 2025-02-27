В зоне СВО погиб 27-летний доброволец из Башкирии Виталий Шартаев

В Башкирии простились с погибшим участников спецоперации Виталием Шартаевым из Белорецкого района. О гибели 27-летнего солдата сообщили в местной администрации.
Известно, что молодой человек родился в Белорецке, здесь же окончил школу. После учебы в профессиональном училище он отправился на службу в Приморский край. Долг Родине Виталий Шартаев отдавал в войсках радиационной, химической и биологической защиты.
Решение подписать контракт с Минобороны житель Белорецка решил в 2024 году, а в ноябре в ходе боевых действий погиб.
— Пошел служить, чтобы поддержать друзей, которые уже подписали контракт. Он считал службу Отечеству долгом каждого мужчины, — сказали в администрации Белорецкого района.
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