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В зоне СВО погиб 27-летний доброволец из Башкирии Виталий Шартаев

Молодой человек служил стрелком штурмовой роты.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии простились с погибшим участников спецоперации Виталием Шартаевым из Белорецкого района. О гибели 27-летнего солдата сообщили в местной администрации.

Известно, что молодой человек родился в Белорецке, здесь же окончил школу. После учебы в профессиональном училище он отправился на службу в Приморский край. Долг Родине Виталий Шартаев отдавал в войсках радиационной, химической и биологической защиты.

Решение подписать контракт с Минобороны житель Белорецка решил в 2024 году, а в ноябре в ходе боевых действий погиб.

— Пошел служить, чтобы поддержать друзей, которые уже подписали контракт. Он считал службу Отечеству долгом каждого мужчины, — сказали в администрации Белорецкого района.

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