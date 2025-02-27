В Нижнем Новгороде вспоминают Бориса Немцова

Действующие чиновники и депутаты областного заксобрания, которые раньше работали с Борисом Немцовым в день его гибели предпочитают возлагать цветы к мемориальной доске на доме на улице Агрономическая. В этом доме жил бывший губернатор и его мать. Мемориальную доску по согласованию с гордумой Нижнего Новгорода установили и открыли в 2019 году.