Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский блогер Науфал рассказал об интервью с Лукашенко и его желании мира

Американский блогер Науфал сказал о самом главном моменте в интервью с Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Американский блогер Марио Науфал рассказал об интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко и его желании мира, передает БелТА.

Так, после беседы с белорусским президентом интервьюер поделился самым главным моментом беседы. Он заявил о том, что Александр Лукашенко хочет мира.

— Самый главный момент, который я вынес для себя из беседы с президентом, — это то, что он хочет мира. Для него заявления о мире — это не просто так, это то, чего он действительно хочет, — подчеркнул блогер.

Ранее мы писали о том, что белорусский президент даст интервью бизнесмену, который беседовал с Маском, Фицо и Болсанару: «Премьера состоится в Х (ранее Twitter), будет 10 тем».

А еще Беларусь проведет эксперимент по поставке товаров в Африку, Азию и Америку.