Американский блогер Науфал рассказал об интервью с Лукашенко и его желании мира

Американский блогер Марио Науфал рассказал об интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко и его желании мира, передает БелТА.
Так, после беседы с белорусским президентом интервьюер поделился самым главным моментом беседы. Он заявил о том, что Александр Лукашенко хочет мира.
— Самый главный момент, который я вынес для себя из беседы с президентом, — это то, что он хочет мира. Для него заявления о мире — это не просто так, это то, чего он действительно хочет, — подчеркнул блогер.
Ранее мы писали о том, что белорусский президент даст интервью бизнесмену, который беседовал с Маском, Фицо и Болсанару: «Премьера состоится в Х (ранее Twitter), будет 10 тем».
А еще Беларусь проведет эксперимент по поставке товаров в Африку, Азию и Америку.