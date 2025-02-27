В Шахтах раскрыли хищение почти миллиона рублей, выделенного на ремонт улицы

В городе Шахты сотрудники ФСБ по Ростовской области пресекли крупное хищение бюджетных денег, выделенных на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в региональной пресс-службе ведомства.
Как выяснилось, работники компании-подрядчика, занимавшейся ремонтом улицы Советской, похитили почти миллион рублей.
По данным следствия, с сентября 2021 по декабрь 2023 года подрядчик выполнял работы на участке от улицы Парковой до переулка Сквозного. Однако вместо того, чтобы направить выделенные средства на ремонт дорог, сотрудники компании присвоили 950 тысяч рублей, принадлежащие департаменту городского хозяйства, и использовали их в личных целях.
На основании материалов, предоставленных УФСБ, Следственное управление УМВД России по городу Шахты возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас устанавливаются конкретные лица, причастные к хищению.