В Шахтах раскрыли хищение почти миллиона рублей, выделенного на ремонт улицы

По данным следствия, с сентября 2021 по декабрь 2023 года подрядчик выполнял работы на участке от улицы Парковой до переулка Сквозного. Однако вместо того, чтобы направить выделенные средства на ремонт дорог, сотрудники компании присвоили 950 тысяч рублей, принадлежащие департаменту городского хозяйства, и использовали их в личных целях.