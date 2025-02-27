В Ялте поблагодарили волонтёров за спасение кошки Муси

Мурчащая красавица стала настоящим символом добра! И веры в то, что наш мир прекрасен. А прекрасным его делают ЛЮДИ, которые могут не только сострадать, но и решительно действовать в нужный момент. У Муси не было ни единого шанса спастись там, на скале, если бы не те, кто верил в чудо и, по сути, совершил его своими руками, — говорит Янина Павленко.