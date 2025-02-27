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Почти 60 тонн мороженой рыбы отправили на экспорт из Таганрога

Партии рыбы поставили из Ростовской области в Республику Молдова и Азербайджан.

Источник: Комсомольская правда

С 17 по 21 февраля 2025 года в Таганроге Ростовской области на экспорт оформили три партии мороженой рыбы общим весом более 58 тонн. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

— Продукция прошла ветеринарный контроль. Качество и безопасность рыбы подтвердили в лаборатории донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», — уточняют в ведомстве.

Разрешение на вывоз продукции выдали через систему «Аргус».

Добавим, ранее из Ростовской области в Бенин и Азербайджан экспортировали 64 тонны мяса птицы.