Почти 60 тонн мороженой рыбы отправили на экспорт из Таганрога

С 17 по 21 февраля 2025 года в Таганроге Ростовской области на экспорт оформили три партии мороженой рыбы общим весом более 58 тонн. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.
— Продукция прошла ветеринарный контроль. Качество и безопасность рыбы подтвердили в лаборатории донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», — уточняют в ведомстве.
Разрешение на вывоз продукции выдали через систему «Аргус».
Добавим, ранее из Ростовской области в Бенин и Азербайджан экспортировали 64 тонны мяса птицы.