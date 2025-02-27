Белорусская таможня не дала вывезти в Россию 10 тонн хребтов лосося

Государственный таможенный комитет сообщил, что из Беларуси в Россию не дали вывезти 10 тонн хребтов лосося без документов.
ГАИ остановило две фуры «Ивеко» с рыбной продукцией, которая направлялась в Россию. Груз задержали могилевские таможенники. При проверке водители не смогли предоставить ни документы для транспортировки товара, ни ветеринарные сертификаты о безопасности продукции.
Начаты административные процессы (ст. 13.12 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Владельцам грозит штраф до 50% от стоимости груза, а его общая стоимость оценивается примерно в 100 тысяч белорусских рублей.
Между тем Беларусь проведет эксперимент по поставке товаров в Африку, Азию и Америку.