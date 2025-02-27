Белорусская таможня не дала вывезти в Россию 10 тонн хребтов лосося

ГАИ остановило две фуры «Ивеко» с рыбной продукцией, которая направлялась в Россию. Груз задержали могилевские таможенники. При проверке водители не смогли предоставить ни документы для транспортировки товара, ни ветеринарные сертификаты о безопасности продукции.