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Белорусская таможня не дала вывезти в Россию 10 тонн хребтов лосося

Таможня Беларуси задержала 10 тонн хребтов лосося, которые незаконно везли в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Государственный таможенный комитет сообщил, что из Беларуси в Россию не дали вывезти 10 тонн хребтов лосося без документов.

ГАИ остановило две фуры «Ивеко» с рыбной продукцией, которая направлялась в Россию. Груз задержали могилевские таможенники. При проверке водители не смогли предоставить ни документы для транспортировки товара, ни ветеринарные сертификаты о безопасности продукции.

Начаты административные процессы (ст. 13.12 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Владельцам грозит штраф до 50% от стоимости груза, а его общая стоимость оценивается примерно в 100 тысяч белорусских рублей.

Между тем Беларусь проведет эксперимент по поставке товаров в Африку, Азию и Америку.