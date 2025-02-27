Собянин открыл исторический культурный центр «Москвич» после реконструкции

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг культурный центр «Москвич» у метро «Текстильщики» в столице после комплексной реконструкции.
«Сегодня еще одно историческое такое событие, уже в культурной жизни. Мы реконструировали и запустили дворец культуры “Москвич”, который уже 50 лет радует москвичей, работников культуры, является главным центром юго-востока столицы. Надеюсь, что москвичам и тем, кто сегодня здесь занимается, понравятся новые возможности, новые технологии, новое оборудование, которые мы здесь заложили. Так что поздравляю всех со вторым рождением дома культуры “Москвич”, — сказал Собянин в ходе церемонии открытия.
Мэр отметил, что пропускная способность дома культуры увеличилась в два раза. «Я думаю, здесь будет комфортно заниматься и маленьким, и взрослым. Новая сцена прекрасна, обладает высокими технологическими возможностями для проведения самых сложных и современных постановок», — добавил Собянин.
Как сообщается в материалах мэрии, решение о проведении комплексной реконструкции культурного центра было принято Собяниным. Ключевой целью работ было обновление здание после 40 с лишним лет интенсивной эксплуатации и создание максимально комфортных условий для творческой и концертной деятельности.
В ходе работ специалисты отремонтировали кровлю здания, обновили фасады, внутренние помещения и инженерные коммуникации, заменили окна и витражные заполнения, а главное — установили сотни единиц современного театрального и концертного оборудования, включая системы управления механикой сцены и постановками, звуковое и световое оборудование, театральные прожекторы, светодиодные экраны и многое другое.
Проведена реставрация исторического барельефа на стене главного фойе на втором этаже культурного центра, изображающего автомобиль «Москвич», луну с гербом СССР и трех граций, держащих в руках книгу, арфу и палитру художника. Благодаря реконструкции была увеличена полезная площадь здания. В частности, сегодня культурный центр «Москвич» располагает сразу четырьмя залами общей вместимостью порядка 1,3 тыс. зрителей.
Прилегающую к зданию территорию благоустроили. Перед зданием была организована пешеходная площадь со сквером и местами для отдыха, а во внутреннем дворе — комфортное пространство для организации мероприятий под открытым небом со сценой.
В планах на 2025 год — открытие на базе культурного центра «Москвич» новых кружков и студий, в том числе группы в рамках программы «Московское долголетие», а также продолжение организации фестивалей и творческих проектов. После реконструкции он вновь станет одной из главных точек притяжения любителей искусства на юго-востоке столицы, ожидается, что культурный центр будет принимать более 200 тыс. посетителей ежегодно.