Собянин открыл исторический культурный центр «Москвич» после реконструкции

«Сегодня еще одно историческое такое событие, уже в культурной жизни. Мы реконструировали и запустили дворец культуры “Москвич”, который уже 50 лет радует москвичей, работников культуры, является главным центром юго-востока столицы. Надеюсь, что москвичам и тем, кто сегодня здесь занимается, понравятся новые возможности, новые технологии, новое оборудование, которые мы здесь заложили. Так что поздравляю всех со вторым рождением дома культуры “Москвич”, — сказал Собянин в ходе церемонии открытия.