Yle: поезда «Аллегро», ездившие из Финляндии в Петербург, переименуют

Теперь поезда будут называться Pendolino Plus, и курсировать они будут на междугородных маршрутах железнодорожной компании VR в Финляндии, пишет 27 февраля Yle. Они будут возить пассажиров между Хельсинки, Турку и Оулу.
На новые направления, по словам перевозчика, поезда выйдут в конце 2025 года.
История поездов Allegro.
«Аллегро» — это бренд совместной услуги российского ОАО РЖД и финского VR. Поезда между Петербургом и Хельсинки были запущены в 2010 году. В марте 2020 года движение Allegro было приостановлено из-за пандемии коронавируса.
С ограничениями его возобновили в конце 2021 года, а в марте 2022-го из-за боевых действий на Украине поезда между Хельсинки и Петербургом вновь поставили на стоп. В конце 2023 года VR заявила о желании использовать поезда Allegro на внутренних рейсах в Финляндии.
Судебные разбирательства между РЖД и VR.
В феврале 2023 года также сообщалось, что ОАО РЖД получило от финских партнеров иск на 11 миллионов евро за аренду поездов Allegro. Но российская компания добилась в суде запрета финнам инициировать судебные и арбитражные разбирательства против нее за рубежом.