Yle: поезда «Аллегро», ездившие из Финляндии в Петербург, переименуют

С ограничениями его возобновили в конце 2021 года, а в марте 2022-го из-за боевых действий на Украине поезда между Хельсинки и Петербургом вновь поставили на стоп. В конце 2023 года VR заявила о желании использовать поезда Allegro на внутренних рейсах в Финляндии.