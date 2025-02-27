В Новосибирской области с 1 марта будет запрещён выезд на лёд

С 1 марта 2025 года в Новосибирской области будет запрещён выезд на водоёмы на любом виде транспорта. Об этом в четверг, 27 февраля сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
В ведомстве напомнили, что в области действует законодательный запрет на выезд лёд на автомобилях, за исключением специально оборудованных переправ.
С 1 марта запрет распространится на все средства передвижения, в том числе снегоходы и мотособаки.
Ограничения обусловлены тем, что с приходом весны и потеплением начинает меняться структура льда: он становится хрупким и не может выдержать большую нагрузку, несмотря на большую толщину.
Кроме того, уже в марте на покрытых льдом водоёмах начинают появляться полыньи и трещины, которые сложно заметить заблаговременно при движении на транспорте.
«Риск провалиться под лёд возрастает, на автомобиле выезжать чрезвычайно опасно уже сейчас, на снегоходах и других схожих транспортных средствах опасность растёт с каждым днём», — резюмировали в пресс-службе ведомства.