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В Новосибирской области с 1 марта будет запрещён выезд на лёд

Запрет обусловлен изменением структуры льда с приходом весны.

С 1 марта 2025 года в Новосибирской области будет запрещён выезд на водоёмы на любом виде транспорта. Об этом в четверг, 27 февраля сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В ведомстве напомнили, что в области действует законодательный запрет на выезд лёд на автомобилях, за исключением специально оборудованных переправ.

С 1 марта запрет распространится на все средства передвижения, в том числе снегоходы и мотособаки.

Ограничения обусловлены тем, что с приходом весны и потеплением начинает меняться структура льда: он становится хрупким и не может выдержать большую нагрузку, несмотря на большую толщину.

Кроме того, уже в марте на покрытых льдом водоёмах начинают появляться полыньи и трещины, которые сложно заметить заблаговременно при движении на транспорте.

«Риск провалиться под лёд возрастает, на автомобиле выезжать чрезвычайно опасно уже сейчас, на снегоходах и других схожих транспортных средствах опасность растёт с каждым днём», — резюмировали в пресс-службе ведомства.

МЧС