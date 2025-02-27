Власти Светлогорска намерены увеличить число платных парковок

Отвечая на вопрос об отсутствии парковочных мест во дворах жилых домов в курортной сезон, Бондаренко предложил жильцам поставить ограждения или шлагбаумы. «А что касается дворов, то жители всегда вправе по границам своих земельных участков и многоквартирных домов поставить ограждения, шлагбаумы, что многие в центре уже сделали, что мешает заставлять автомобилями дворовые территории», — уточнил он.