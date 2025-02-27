Минчанка-бухгалтер пойдет под суд, вырвав несколько страниц из трудовой книжки

В Минске будут судить бухгалтера, которая вырвала страницы из собственной трудовой книжки, пишет агентство «Минск-Новости».
Как установили правоохранители, с ноября по декабрь 2023-го 46-летняя минчанка работала главным бухгалтером в частной компании, но была уволена за прогул с записью в трудовой книжке. Чтобы исключить вопросы на новой работе, минчанка просто вырвала «проблемную» страницу, дописала нужный текст и подтерла цифры нумерации страниц.
В июле 2024-го женщина стала работать главным бухгалтером в другой фирме, но оттуда в октябре ее тоже уволили за прогул.
А когда прокуратура проводила проверку исполнения законодательства при назначении на руководящие должности в организациях государственной и частной форм собственности лиц, которые были уволены по дискредитирующим основаниям, открылись ее «исправления». Минчанка стала фигуранткой уголовного дела.
Женщине инкриминируют повреждение официального документа из иных личных побуждений (ч.1 ст. 377 Уголовного кодекса Беларуси). За что ей грозит двух лет заключения.
Тем временем белорусская таможня не дала вывезти в Россию 10 тонн хребтов лосося.