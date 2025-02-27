Минчанка-бухгалтер пойдет под суд, вырвав несколько страниц из трудовой книжки

Как установили правоохранители, с ноября по декабрь 2023-го 46-летняя минчанка работала главным бухгалтером в частной компании, но была уволена за прогул с записью в трудовой книжке. Чтобы исключить вопросы на новой работе, минчанка просто вырвала «проблемную» страницу, дописала нужный текст и подтерла цифры нумерации страниц.