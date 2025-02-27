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Аграриям Ростовской области выделят 1,6 млрд рублей до начала весенних работ

Власти Ростовской области выделят господдержку на подготовку к посевной.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области перед началом весенне-полевых работ для поддержки хозяйств выделят более 1,6 млрд рублей. Об этом по итогам предпосевного совещания в Telegram сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По словам донского главы, средства аграриям должны перечислить в виде зерновой субсидии, ассигнований на элитное семеноводство, страхование урожая и мелиорацию.

— Успешная весенняя посевная кампания — важное условие для продовольственной безопасности региона и страны. Благодарю селян за уже проделанную работу. Надеюсь, в этом году погода не подведет, и регион сможет претендовать на хороший урожай, — написал Юрий Слюсарь.

Добавим, весной яровыми культурами на Дону планируют засеять 1,9 млн га. При этом в хозяйствах продолжится постепенный переход на семена отечественной селекции.