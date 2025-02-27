Аграриям Ростовской области выделят 1,6 млрд рублей до начала весенних работ

— Успешная весенняя посевная кампания — важное условие для продовольственной безопасности региона и страны. Благодарю селян за уже проделанную работу. Надеюсь, в этом году погода не подведет, и регион сможет претендовать на хороший урожай, — написал Юрий Слюсарь.