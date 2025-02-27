Трехэтажный дом сносят в Алматы

Как отмечено в заявлении Управления, на строительство отсутствует пакет разрешительных документов. Это было выявлено в ходе внеплановой проверки.
"В результате в отношении собственника (физлицо) были приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений. Поскольку требования предписания собственником не исполнены, исковое заявление на снос направлено в районный суд.
7 февраля 2024 года решением Медеуского районного суда иск Управления удовлетворен. 27 мая 2024 года Алматинским городским судом решение первой инстанции оставлено без изменения.
Снос объекта начат сегодня, 27 февраля 2025 года, с участием Департамента юстиции.