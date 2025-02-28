Кроссворд на 28 февраля 2025

28 февраля начинается знаменитый карнавал в Рио-де-Жанейро, ежегодное событие, привлекающее миллионы туристов. Проверьте свои знания о самбе, школах карнавала и знаковых персонажах этого красочного праздника с помощью нашего кроссворда.