В 47 мечетях Казани в месяц Рамадан пройдут вечера разговения

Завтра, 28 февраля, после захода солнца наступит священный для мусульман месяц Рамадан. Первым днем поста для верующих станет суббота, 1 марта. На протяжении месяца вечера разговения пройдут в 47 мечетях Казани. В некоторых из них будет организована раздача ифтар-боксов, сообщили в ДУМ РТ.
Вечера разговения пройдут во всех районах города.
Авиастроительный и Ново-Савиновский районы.
мечеть «Нур-эль-Ислам» (ул. Бигиева, 36) мечеть «Салихзян» (ул. Бестужева, 66а) мечеть «Рахматулла» (ул. Симонова, 2).
Вахитовский и Приволжский районы.
Галеевская мечеть (ул. Г. Тукая, 40) мечеть «Гадель» (Оренбургский проезд, 193) соборная мечеть «Аль-Марджани» (ул. Каюма Насыри, 17) мечеть «Хадича» (ул. Мира, 3) мечеть «Омет» (ул. Дачная, 3а) мечеть «Тынычлык» (ул. Мелитопольская, 15) Розовая мечеть (ул. Мазита Гафури, 67) мечеть «Хузейфа» (ул. Фучика, 52) мечеть имени Габдрахима Утыз Имяни Ал тан (ул. Дубравная, 2в) Закабанная мечеть (ул. Х. Такташа, 26) мечеть «Аль-Иман» (ул. Магистральная, 22).
Кировский и Московский районы.
мечеть «Ярдэм» (ул. Серова, 4а) мечеть «Маулид» (ул. Селянская, 23) мечеть «Миргазиян» (ул. Декабристов, 111) мечеть «Рамис» (ул. Ново-Юдинская, 140) мечеть «Рамазан» (ул. Окольная, 25б) мечеть «Бишбалта» (ул. Клары Цеткин, 14) мечеть «Раджаб» (ул. Энгельса, 20/39) мечеть «Ай нуры» (ул. Академика Королева, 2) мечеть «Сулейман» (ул. Ютазинская, 8а) мечеть «Азатдин Ирек» (ул. Лагерная, 111) мечеть «Жомга» (ул. Ильича, 4) мечеть «Ахмадзаки» (Осиновский переулок, 16а).
Советский район.
мечеть «Биста Нуры Габделгаллям» (ул. Пионерская, 5) мечеть «Гаиля»(ул. Джаудата Файзи, 2) мечеть «Салях» (Мамадышский тракт, 18) мечеть «Иман Нуры» (ул. Дорожная, 32а) мечеть «Ахтям» (ул. Мирсая Амира, 15) мечеть «Валидайн» (ул. Тамчы, 42) мечеть «Ярулла» (ул. Ноксинская, 32д) мечеть «Куддус» (Яснополянский переулок, 16) мечеть «Муслима» (ул.1-ая Ноксинская, 31) мечеть «Ибрагим» (ул. Локаторная, 33б).
По возможности вечера разговения также проведут в мечетях «Этилэр» (ул. Радиальная, 21), имени Галимджана Баруди (ул. Авангардная, 95), «Шарафутдин» (ул. Ягодная, 6д), «Дин Ислам» (ул. Чишмяле, 17а), «Фатиха» (ул. Рихарда Зорге, 2а), «Кыйбла» (ул. Молодежная, 1а), «Омет» (ул. Школьная, 4а).
Ежедневно ланч-боксы можно будет получить в мечети «Ризван» (ул. Хусаина Мавлютова, 48а).
Раздачу от Общенационального благотворительного фонда «Ярдам-помощь» организуют по следующим адресам.
мечеть «Ярдэм» (ул. Серова, 4а) мечеть «Рамазан» (ул. Окольная, 25б) мечеть «Раджаб» (ул. Энгельса, 20/39) мечеть «Ай нуры» (ул. Академика Королева, 2) мечеть «Аль-Ислах» (ул. Комсомольская, 6б) мечеть «Маулид» (ул. Селянская, 23) мечеть «Рамис» (ул. Ново-Юдинская, 140) мечеть «Миргазиян» (ул. Декабристов, 111) мечеть «Бишбалта» (ул. Клары Цеткин, 14) мечеть «Азатдин Ирек» (ул. Лагерьная, 111) мечеть «Сулейман» (ул. Ютазинская, 8а) мечеть «Ахмадзаки» (Осиновский переулок, 16а) мечеть «Жомга» (ул. Ильича, 4) мечеть «Рустам» (ул. Хороводная, 58).
Напомним, в Татарстане утверждены даты мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в текущем году. Ураза-байрам, в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями, начнут праздновать 30 марта, Курбан-байрам — 6 июня.