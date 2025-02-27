В 47 мечетях Казани в месяц Рамадан пройдут вечера разговения

Завтра, 28 февраля, после захода солнца наступит священный для мусульман месяц Рамадан. Первым днем поста для верующих станет суббота, 1 марта. На протяжении месяца вечера разговения пройдут в 47 мечетях Казани. В некоторых из них будет организована раздача ифтар-боксов, сообщили в ДУМ РТ.