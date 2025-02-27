На реках Башкирии начали взрывать лед

В Башкирии начались взрывные работы на реках. О них сообщил глава республиканского госкомитета по ЧС Кирилл Первов. По его словам, лед взрывают на затороопасных участках водоемов.
Сегодня взрывы слышались в Чишминском районе на реке Уршак. Сейчас русло водоема извилистое и закрыто льдом. Сама река проходит вдоль населённых пунктов, что в будущем может привести к проблемам, если не принимать превентивные меры.
— В основном взрывные работы проводятся на затороопасных участках либо поблизости от мостов, — пояснил Первов.
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