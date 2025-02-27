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Министр информации Марков сказал о средствах USAID, которые вкладывали в борьбу против Беларуси

Министр информации Марков сказал о средствах USAID для борьбы против Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Глава Минформации Марат Марков рассказал о средствах USAID, которые вкладывались в борьбу против Беларуси, передает БелТА.

Так, Марков сообщил, что Мининформации за 2024-й было заблокировано свыше 3150 сайтов деструктивной направленности. А за 10 лет было заблокировано примерно 15 тысяч подобных ресурсов. Такое количество заблокированных сайтов, как отметил министр, свидетельствует о внимании к Беларуси со стороны оппонентов. При этом республика обращает на это внимание и эффективно противостоит.

Еще Марков сказал о вкладывании миллионов и миллиардов для расшатывания ситуации в Беларуси. И добавил, что стали известны затраты USAID.

— Сейчас USAID немножко прищемили и сразу появились цифры, которые вкладывались, в том числе в борьбу против Беларуси, — констатировал он.

Ранее Совбезы Беларуси и России высказались о запрете деятельности USAID.

Тем временем американский блогер Науфал рассказал об интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко и его желании мира.