Министр информации Марков сказал о средствах USAID, которые вкладывали в борьбу против Беларуси

Глава Минформации Марат Марков рассказал о средствах USAID, которые вкладывались в борьбу против Беларуси, передает БелТА.
Так, Марков сообщил, что Мининформации за 2024-й было заблокировано свыше 3150 сайтов деструктивной направленности. А за 10 лет было заблокировано примерно 15 тысяч подобных ресурсов. Такое количество заблокированных сайтов, как отметил министр, свидетельствует о внимании к Беларуси со стороны оппонентов. При этом республика обращает на это внимание и эффективно противостоит.
Еще Марков сказал о вкладывании миллионов и миллиардов для расшатывания ситуации в Беларуси. И добавил, что стали известны затраты USAID.
— Сейчас USAID немножко прищемили и сразу появились цифры, которые вкладывались, в том числе в борьбу против Беларуси, — констатировал он.
Ранее Совбезы Беларуси и России высказались о запрете деятельности USAID.
Тем временем американский блогер Науфал рассказал об интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко и его желании мира.