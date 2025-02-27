Министр информации Марков сказал о средствах USAID, которые вкладывали в борьбу против Беларуси

Так, Марков сообщил, что Мининформации за 2024-й было заблокировано свыше 3150 сайтов деструктивной направленности. А за 10 лет было заблокировано примерно 15 тысяч подобных ресурсов. Такое количество заблокированных сайтов, как отметил министр, свидетельствует о внимании к Беларуси со стороны оппонентов. При этом республика обращает на это внимание и эффективно противостоит.