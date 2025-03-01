Ответы на кроссворд на 28 февраля 2025: интересные факты про карнавал в Рио-де-Жанейро

По горизонтали:
1. Бикини
Бикини, как часть карнавального костюма бразильских танцовщиц, отличается чрезвычайно богатым и ярким декором. Для украшения используются пришивные камни, ювелирные вставки и стразовые цепи.
2. Бига
Конкурс-парад школ самбы — центральное событие карнавала в Рио-де-Жанейро, которое сделало его всемирно известным. Красочное шествие проходит в центре города на Самбодроме. Участвующие коллективы, подобно футбольным командам, разделены на лиги, и за звание чемпиона борются 12 лучших школ из высшей лиги.
3. Самба
Бразильский танец самба, берущий начало в штате Баия, является важным элементом национальной идентичности. С развитием самбы возникли школы и танцевальные группы, а в 1920—1930-х годах появились первые карнавалы, ставшие традицией не только в Рио-де-Жанейро, но и по всей Бразилии. Сегодня карнавал превратился в яркое соревнование, где школы самбы борются за титул «Лучшей школы самбы».
4. Самбодром
Самбодром, построенный в 1984 году, представляет собой 700-метровую улицу в Рио-де-Жанейро, оборудованную трибунами и предназначенную для проведения карнавалов самбы и других масштабных шествий. В 2016 году он также использовался в рамках летних Олимпийских игр для соревнований по стрельбе из лука и части марафонской дистанции.
5. Танец
История карнавала в Бразилии берет начало в XVII веке, когда его привезли португальские колонизаторы. На протяжении веков праздник неоднократно трансформировался. В XIX веке основным танцем была полька, но в 1917 году самба стала неотъемлемой частью праздника, постепенно затмив все остальные танцы.
6. Год
За несколько недель до официального старта ежегодного карнавала в Рио-де-Жанейро город охватывают массовые костюмированные шествия, известные как «уличный карнавал». Эти мероприятия отличаются большей доступностью и демократичностью, а просмотр выступлений уличных танцевальных сообществ, или «блоков», абсолютно бесплатен.
По вертикали:
1. Кариока
Жителей бразильского города Рио-де-Жанейро, а также всю продукцию, произведенную в этом городе, называют «кариока».
2. Момо
Роль короля Момо в Рио-де-Жанейро изначально исполняла кукла, но в 1910 году ее впервые сыграл человек — клоун и композитор Бенджамин ди Оливейра. С 1933 года сложилась традиция, согласно которой роль короля Момо должен исполнять высокий и полный мужчина с непременно добродушным и веселым нравом. Раньше минимальный вес «короля» был строго регламентирован (120 кг), но сейчас к этому требованию относятся менее формально.
3. Хвост
Костюмы танцовщиц бразильского карнавала дополняют эффектные «хвосты» ― сложные конструкции, крепящиеся к спине, состоящие из перьев, проволочных каркасов и ткани, богато украшенные стразами, бусинами и стеклярусом.
4. Знаменосец
В каждом шествии школ самбы на карнавале в Рио-де-Жанейро традиционно участвует женщина-знаменосец, возглавляющая колонну вместе с церемониймейстером.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.