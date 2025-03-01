Ответы на кроссворд на 28 февраля 2025: интересные факты про карнавал в Рио-де-Жанейро

2. Момо

Роль короля Момо в Рио-де-Жанейро изначально исполняла кукла, но в 1910 году ее впервые сыграл человек — клоун и композитор Бенджамин ди Оливейра. С 1933 года сложилась традиция, согласно которой роль короля Момо должен исполнять высокий и полный мужчина с непременно добродушным и веселым нравом. Раньше минимальный вес «короля» был строго регламентирован (120 кг), но сейчас к этому требованию относятся менее формально.